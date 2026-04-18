وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنفس النتيجة لصالح صن داونز ليتأهل بنتيجة إجمالية 2-0 على حساب الفريق التونسي.

سجل الكولومبي برايان مونييز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من متابعة لركلة جزاء سددها اللاعب نفسه وتصدى لها الحارس بشير بن سعيد ليتابعها في الشباك.

وينتظر صن داونز الفائز من مواجهة مغربية خالصة تجمع بين نهضة بركان والجيش الملكي، علما بأن الأخير كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.