ولم يكن ظهور النوارس في ملعب ملبورن أمرا جديدا لجماهير كرة القدم في أستراليا، لكن ما حدث خلال مواجهة ملبورن فيكتوري ونيوكاسل جيتس في الدوري الأسترالي، الجمعة، أمرا مفاجئا للعديد من متابعي كرة القدم حول العالم.

وشهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2، تدخلا لافتا من أسراب النوارس، التي غزت أرضية ملعب "آمي بارك"، خاصة في الدقائق الأخيرة، مما تسبب في إرباك سير اللعب.

وعادة ما تتوقف مباريات كرة القدم عند تواجد حيوان أليف أو طائر في الملعب، لكن غزو أسراب النوارس هو مشهد غير معتاد في كرة القدم.

وأبرز اللقطات جاءت عندما حاول لاعب نيوكاسل لاكلان بايليس تنفيذ ركلة حرة، لكنه وجد نفسه محاطا بعدد كبير من الطيور قرب خط التماس، في مشهد أثار تفاعل الجماهير.

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المشجعون بروح مرحة، إذ علق أحدهم ساخرا: "أتمنى أنهم دفعوا ثمن التذاكر"، بينما كتب آخر "قوى الطبيعة تحتل الملعب"، ووصف البعض اللقطة بالـ"مشهد الجنوني".

وتُعد هذه الظاهرة مألوفة نسبيا في ملبورن، حيث تظهر النوارس بكثافة خلال مباريات دوري الرغبي في ملعب "ملبورن ستورم"، وكذلك في مباريات كرة القدم الأسترالية على ملعب "إم سي جي".