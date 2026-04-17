وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، بعدما تعادل بدون أهداف مساء الجمعة مع بلوزداد، مستفيدا من فوزه خارج ملعبه بالجزائر 1 - صفر الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب.

وقال المدير الفني للزمالك معتمد جمال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وكان هناك هدف ملغي، والأهم هو تحقيق الهدف والتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف جمال حسبما نقل المركز الإعلامي للنادي: "أطالب جماهير الزمالك بعدم الحزن بسبب عدم الفوز في لقاء اليوم، وكنت أتمنى أن يكون الأداء أفضل ونحقق الفوز، وفي النهاية تأهلنا للمباراة النهائية".

كما تحدث جمال عن لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا الذي شارك في المباراة رغم الشكوك حول عدم جاهزيته بسبب إصابة بمباراة الذهاب، حيث قال: "هو في حالة جيدة، والفريق المنافس فرض عليه رقابة مشددة في مباراة اليوم، والفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب سهّل مهمتنا في التأهل للنهائي".

وتابع قائلا:" مباريات نصف النهائي والنهائي لا تشهد العديد من الفرص بسبب حذر الفريقين، وكان الزمالك أفضل في الشوط الأول ولم تكن هناك فرص للفريق المنافس، في حين أن الشوط الثاني شهد بعض الفرص لشباب بلوزداد لكن الزمالك دافع بصورة جيدة وحقق الهدف وتأهل للمباراة النهائية".

وشدد جمال على أن: "هدفنا تحقيق البطولة ونحترم جميع المنافسين سواء اتحاد العاصمة الجزائري أو أولمبيك آسفي المغربي".

كما أكد مدرب الزمالك أن تراجع اللاعبين في بعض أوقات المباراة من أجل تأمين النتيجة وتحقيق الهدف المطلوب.