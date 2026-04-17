يأتي هذا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المونديال لعام 2026، والذي تسبب في استياء بين محبي حضور مباريات البطولة.

ونقلت صحيفة ليكيب عن إنفانتينو قوله إن "المصدر الرئيسي، بل والوحيد حتى الآن، لإيرادات الفيفا هو كأس العالم".

وأضاف رئيس الفيفا: "نحن نحقق الإيرادات خلال شهر واحد، وخلال الأشهر الـ47 الأخرى، حتى موعد كأس العالم التالي، نقوم بإنفاق هذه الأموال".

وكان إنفانتينو قد قال في وقت سابق إن ارتفاع التذاكر طبيعي في ظل الإقبال الشديد عليها بعد تلقي الفيفا 150 مليون طلب للحصول عليها.

يأتي هذا وسط أزمات عدة تحيط بعملية شراء التذاكر، سواء من حيث ارتفاع أسعارها الذي وصل إلى عدة آلاف من الدولارات، وكذلك بعض المشكلات التقنية التي ظهرت في موقع الحجز الإلكتروني، فضلًا عن ارتفاع أسعار ركن السيارات.