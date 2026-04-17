وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف حكام مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، مع إحالة الواقعة للتحقيق.

وذكرت لجنة الحكام في بيان رسمي، أنه "عقب الأحداث التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبد العزيز السيد، والمساعد الأول وليد ممدوح، والمساعد الثاني شهاب راشد، والحكم الرابع حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر".

وأكدت "إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي، وفقا للوائح المعمول بها".

وكان السيد، حكم المباراة المشار إليها، احتكم لتطبيق تقنية الفيديو (فار) عبر اللجوء إلى هاتف محمول من خلال مساعديه، لتحليل خطأ للمصرية للاتصالات، رغم أن هذه التقنية غير مطبقة في الدرجة الثانية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات، لكن بعد مراجعة اللعبة اتضح له أن الخطأ من خارج منطقة الجزاء، ليتراجع عن قراره.