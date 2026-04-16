وأوضح النادي الكتالوني في بيان أن "العديد من قرارات التحكيم في مباراتي الذهاب والإياب، التي فاز بها أتلتيكو بنتيجة 3-2 باجمالي المباراتين، لم تتوافق مع قوانين اللعبة، نتيجة تطبيق خاطئ للقوانين وعدم تدخل نظام حكم الفيديو المساعد (الفار) بشكل مناسب في حوادث ذات أهمية واضحة".

ويعتقد برشلونة، الذي أنهى المباراتين بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي ذهابا ثم إريك غارسيا إيابا، أنه كان ضحية لعدة قرارات مثيرة للجدل، بما في ذلك حالتا ركلتي جزاء محتملتين لم تستدعيا تدخل "الفار".

وأضاف بطل إسبانيا ومتصدر الدوري هذا الموسم: "كان لتراكم هذه الأخطاء التأثير المباشر على مجريات المباراتين وعلى النتيجة النهائية، مما تسبب في أضرار رياضية ومالية كبيرة للنادي".

وأعلن برشلونة أنه "يكرر المطالب التي سبق تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويعرض "التعاون معه بهدف تحسين نظام التحكيم لضمان تطبيق أكثر صرامة وعدلا وشفافية للقوانين".

والثلاثاء رفض اليويفا الشكوى الأولى التي قدمها برشلونة، بشأن لمسة يد على مارك بوبيل مدافع أتلتيكو داخل منطقة الجزاء بعد ركلة مرمى، في مباراة الذهاب التي فاز بها فريقه 2-0، معلنا أنها "غير مقبولة".