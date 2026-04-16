فبعد تأهل بايرن ميونيخ وأرسنال إلى نصف النهائي، سيواجه الأول باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل، بينما على الجانب الآخر يصطدم أرسنال وأتلتيكو مدريد في مواجهة يُتوقع أن يغلب عليها الطابع التكتيكي.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب ليفربول بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ليفرض نفسه كأحد أبرز المرشحين للقب بأداء قوي على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

في المقابل، حجز بايرن ميونيخ مقعده في نصف النهائي عقب إقصائه ريال مدريد، البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، بعد مواجهة درامية حُسمت في الدقائق الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، نجح أتلتيكو مدريد في الإطاحة ببرشلونة، بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين، ليعود إلى نصف النهائي بعد غياب طويل.

كما تأهل أرسنال بعد تخطيه سبورتينغ لشبونة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ليواصل الفريق الإنجليزي مشواره القاري بثبات.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 28 و29 أبريل الجاري، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد فريق أرسنال في مدريد، بينما يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" في فرنسا قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

أما مواجهات الإياب، فستقام يومي 5 و6 مايو المقبل، حيث تُحسم بطاقة التأهل في ميونيخ ولندن، في انتظار معرفة هوية طرفي النهائي المرتقب والمحدد له 30 مايو المقبل.

وتأتي هذه المرحلة في ظل منافسة محتدمة، حيث تسعى الفرق الأربعة إلى حجز مقعد في النهائي ومواصلة السباق نحو التتويج بلقب البطولة الأعرق في أوروبا.