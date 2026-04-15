ووفقا لسجلات المحكمة، فإن شركة "فيد ميوزيك غروب" رفعت دعوى قضائية بتهمة "الاحتيال وخرق العقد"، ضد ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في محكمة مقاطعة ميامي ديد الشهر الماضي.

ولم يرد ميسي والاتحاد الأرجنتيني بشكل فوري على رسائل تطلب التعليق بشأن القضية.

وبحسب الدعوى، وقعت الشركة اتفاقية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الصيف الماضي، للحصول على الحقوق الحصرية لتنظيم وترويج المباريات الودية التي خاضها منتخب "راقصي التانغو" في أكتوبر الماضي ضد فنزويلا وبورتوريكو، مقابل عائدات بيع التذاكر والبث والرعاية.

وتزعم "فيد ميوزيك غروب" أن ميسي كان من المفترض أن يلعب لمدة 30 دقيقة على الأقل في كل مباراة، إلا في حالة إصابته.

وبحسب الدعوى القضائية أيضا، شاهد ميسي (38 عاما)، فوز الأرجنتين على فنزويلا بهدف نظيف في 10 أكتوبر من مقصورة خاصة في ملعب "هارد روك" جنوبي فلوريدا.

لكنه في اليوم التالي، سجل هدفين في فوز إنتر ميامي على أتلانتا برباعية نظيفة في الدوري الأميركي، كانت تلك المباراة مهمة لإنتر ميامي، إذ منحتهم أفضلية اللعب على أرضهم في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

ثم، في 14 أكتوبر، شارك ميسي في فوز الأرجنتين على بورتوريكو بنتيجة 6-صفر، وكان من المقرر أصلا إقامة المباراة في شيكاغو، لكن ضعف مبيعات التذاكر في المدينة التي شهدت أكثر من ألف عملية اعتقال من قبل مسؤولي الهجرة والجمارك دفع المنظمين إلى نقل المباراة إلى فلوريدا.

وألقت رابطة كرة القدم الأميركية باللوم على حملات مكافحة الهجرة، عندما لم تُبع جميع تذاكر الملعب الأصغر في فورت لودرديل، حتى بعد تخفيض سعر التذكرة إلى 25 دولارا.

ولم تحدد شركة "فيد ميوزيك غروب" الأضرار التي تسعى للحصول على تعويضات عنها في الدعوى القضائية، لكنها تدعي أنها خسرت ملايين الدولارات بسبب عدم ظهور ميسي في المباراة الأولى، وانخفاض مبيعات التذاكر في المباراة الأخرى.