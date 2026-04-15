وتعادل أرسنال من دون أهداف مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة.

وعجز لاعبو الفريقين عن التسجيل على مدار شوطي المباراة التي أقيمت في لندن، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليظفر أرسنال ببطاقة الترشح للمربع الذهبي.

واستفاد أرسنال من فوزه بهدف نظيف ذهابا على ملعب سبورتنغ.

وضرب الفريق اللندني موعدا في قبل النهائي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أطاح مواطنه برشلونة من دور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مدريد يوم 29 أبريل الجاري، في حين يجرى لقاء الإياب بلندن يوم 5 مايو المقبل.

وتقام المباراة النهائية على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست يوم 30 مايو المقبل.