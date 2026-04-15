وكان الفريق البافاري فاز 2-1 ذهابا في مدريد، ليصعد متفوقا بنتيجة 6-4 في مجموع اللقاءين.

على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، لم يستغل ريال مدريد تقدمه في النتيجة 3 مرات بأهداف أردا غولر "ثنائية" وكيليان مبابي، في الدقائق 1 و29 و42.

ورد بايرن بهدفي ألكسندر بافلوفيتش وهاري كين في الدقيقتين 6 و38.

وقرب النهاية، قلب العملاق البافاري الطاولة على ضيفه مستغلا النقص العددي في صفوف ريال مدريد، بعد طرد إدواردو كامافينغا في الدقيقة 86.

وسجل لويس دياز ومايكل أوليسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 و94.

وفي نصف النهائي، سيلعب بايرن ميونيخ ضد حامل اللقب باريس سان جرمان الفرنسي، الذي أطاح ليفربول الإنجليزي بالفوز عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.