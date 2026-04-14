والثلاثاء حقق الفريق الكتالوني فوزا بنتيجة 2-1 في الإياب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتعويض خسارته بهدفين نظيفين ذهابا، ليصعد أتلتيكو مدريد إلى المربع الذهبي ويودع برشلونة المسابقة.

وعقب المباراة، نشرت الحسابات الرسمية لفريق العاصمة على كافة منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأسد يركض نحو سيارة "سفاري" مما يثير خوف ركابها، لكن يتضح أنه كلب يرتدي قناع أسد.

وفي الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، يحمل الأسد الذي يتحول إلى كلب، شعار برشلونة، بينما أحد ركاب السيارة كان يحمل شعار أتلتيكو مدريد.

وسبب الفيديو موجة من السخرية من جانب محبي أتلتيكو مدريد، مقابل غضب جماهير برشلونة التي اعتبرته "إهانة" لفريقها.

وتأهل أتلتيكو مدريد لقبل نهائي دوري أبطال ​أوروبا لأول مرة خلال 9 أعوام، بعد تفوقه بنتيجة إجمالية 3-2 في دور الثمانية على برشلونة.

وتقدم الضيوف بهدفين في الشوط الأول ليعادل النتيجة مؤقتا، إذ استغل لامين يامال خطأ من كليمون لنغليه ليفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما تلقى تمريرة من فيران توريس، وصوب الكرة بدقة في شباك الحارس خوان موسو.

وسجل توريس الهدف الثاني في الدقيقة 24، عندما انطلق منفردا بعد تمريرة داني أولمو وسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى.

لكن ‌أتلتيكو مدريد الذي بدا مرتبكا بعض الشيء لكنه لم يستسلم، أنعش فرصه عبر هدف في الدقيقة 31، إذ انطلق ماركوس يورينتي على الجانب الأيمن وأرسل عرضية متقنة لأديمولا لوكمان الذي سدد في الشباك.

ويلتقي الفريق المدريدي في قبل النهائي المتأهل من مواجهة أرسنال الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي التي تحسم الأربعاء عبر مباراة الإياب، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز "المدفعجية" بهدف نظيف.