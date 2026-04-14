وخسر ليفربول بهدفين نظيفين أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بنتيجة صفر-4 في مجموع اللقاءين.

وكانت المباراة هي الأخيرة لصلاح على المستوى الأوروبي مع "الريدز"، إذ سبق أن أعلن "الملك المصري" أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع ليفربول.

ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة لصلاح صاحب الـ33 عاما، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وقدم قائد منتخب مصر مردودا جيدا مع ليفربول أمام بطل أوروبا، بعد نزوله في الدقيقة 31 بديلا لهوغو إيكيتيكي الذي تعرض لإصابة، إلا أن جهود الفريق لم تكن كافية لتعويض الخسارة ذهابا بهدفين نظيفين.

وأشعلت مشاركة صلاح حماس الجماهير، التي هزت ملعب "أنفيلد" ترحيبا بمشاركة أحد الهدافين التاريخيين للنادي.

وبعد نزوله، شكل صلاح جبهة هجومية نشطة أرهق من خلالها البرتغالي الدولي نونو مينديش المدافع الأيسر للضيوف، الذي تعرض بدوره لإصابة ليشارك الفرنسي لوكاس هيرنانديز بديلا له.

إلا أن عثمان ديمبلي سجل هدفين متأخرين، ليؤكد تأهل باريس سان جرمان إلى قبل النهائي.

وصمد حامل اللقب أمام الضغط المستمر من ليفربول، الذي كان يحظى بتشجيع صاخب من جماهيره، لكنه حافظ على ​أفضليته التي حققها ذهابا، ليحجز مكانه في المربع الذهبي للمرة الخامسة خلال آخر 7 مواسم.