واستفاد أتلتيكو مدريد من فوزه ذهابا في معقل الفريق الكتالوني بهدفين من دون رد، لينتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي متفوقا بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

وفي معقل الفريق المدريدي، تقدم برشلونة بهدفي لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 4 و24.

لكن مع شعور جماهير برشلونة بقرب التأهل، قلص الفريق المدريدي الفارق بهدف النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 31.

وكافح برشلونة كثيرا في الشوط الثاني، لكنه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه إيريك غارسيا في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وبذلك ينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من أرسنال الإنجليزي ضد سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الأربعاء، علما أن الفريق اللندني فاز ذهابا خارج أرضه بهدف.

وتفوق أتلتيكو على برشلونة للمرة الثانية هذا الموسم في البطولات الإقصائية، حيث تفوق عليه في نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز 4-صفر ذهابا، والخسارة صفر-3 إيابا.

وأطاح الفريق المدريدي برشلونة من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الثالثة، بعد تفوقه عليه عامي 2014 و2016.