وصمد حامل اللقب ‌أمام الضغط ‌المستمر من ليفربول، الذي كان يحظى بتشجيع صاخب من جماهيره، لكنه حافظ على أفضليته التي حققها في مباراة الذهاب ‌في باريس الأسبوع الماضي ‌ليحجز ⁠مكانه في قبل النهائي للمرة الخامسة في آخر 7 مواسم.

وسجل أفضل لاعب في العلم عثمان ديمبلي في ملعب "أنفيلد" للموسم ⁠الثاني ‌على التوالي، عندما استقبل الكرة من برادلي ⁠باركولا في الدقيقة 72 وأطلق تسديدة أرضية ⁠مقوسة من عند حافة منطقة الجزاء، لتستقر ​في مرمى ⁠الحارس جورجي مامارداشفيلي.

وأكمل النجم الفرنسي ثنائيته في وقت مبكر من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسجيله هدفا آخر بعد تمريرة عرضية من باركولا.

وسيواجه باريس سان جرمان إما بايرن ميونيخ أو ريال مدريد في الدور التالي، إذ ‌يتقدم الفريق الألماني 2-1 قبل مباراة الإياب ​في دور الثمانية، الأربعاء.