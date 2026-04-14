وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد 4 أشهر فقط من قيادة ماسكيرانو لرفاق ليونيل ميسي لتحقيق لقب كأس الدوري الأميركي.

وأوضح إنتر ميامي في بيانه أن ماسكيرانو، الذي زامل ليونيل ميسي سابقا في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني قبل أن يتولى تدريبه، قرر مغادرة منصبه لأسباب شخصية.

وقال ماسكيرانو في بيان صادر عن إنتر ميامي: "أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعها في شخصي، وكل موظف في المنظومة على الجهد الجماعي المبذول، وأخص بالشكر اللاعبين الذين جعلوا في إمكاننا أن نعيش لحظات لا تنسى".

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من أسبوعين من افتتاح إنتر ميامي لملعبه الجديد بالقرب من مطار ميامي الدولي، وهو الملعب الذي شهد تعادل الفريق في أول مباراتين خاضهما عليه.

وأكد إنتر ميامي أن الجهاز الفني المعاون لماسكيرانو بالكامل رحل عن النادي أيضاً، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول أسباب الرحيل.

وقرر إنتر ميامي تعيين جييرمو هويوس مدربا للفريق خلفا لماسكيرانو، على المدى القصير على الأقل، وهو الرجل الذي يعود له الفضل في اكتشاف موهبة ميسي في أكاديمية برشلونة والتنبؤ بمستقبله كواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

وكان ميسي يبلغ من العمر 16 عاما في ذلك الوقت، في بدايات مسيرة شهدت فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثمان مرات ولقب كأس العالم وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي وصف هويوس في مقابلات سابقة بأنه "والده الكروي".

وأصبح هويوس الآن مدربا لليونيل ميسي من جديد، رغم أن المدة التي سيقضيها في هذا المنصب لا تزال غير واضحة تماما.

وحقق إنتر ميامي 3 انتصارات مقابل تعادل واحد و3 هزائم، ويحتل المركز الثالث في القسم الشرقي للدوري الأميركي، لكنه تعثر في كأس أبطال الكونكاكاف في وقت سابق من هذا العام، وهي البطولة التي أبرم النادي عدة صفقات خصيصاً للمنافسة على لقبها.

كما أعلن إنتر ميامي أن كبير مسؤولي كرة القدم ألبرتو ماريرو سيتولى مهام المدير الرياضي خلفا لهويوس.

وقال مالك النادي الأميركي، خورخي ماس: "سيظل خافيير دائماً جزءاً من تاريخ هذا النادي، نحن نحترم قراره وممتنون بعمق لكل ما قدمه، متمنين له كل التوفيق في مستقبله المهني والشخصي".