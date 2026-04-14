وكشف زيورخ عن إنهاء تعاقده مع المدرب دينيس هيديغر بشكل فوري، فيما يتولى كارلوس بيرنيغر منصب المدير الفني بشكل مؤقت خلفا له، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب زيورخ في بيان، نشره على موقعه الألكتروني الرسمي: "في ضوء التطورات الرياضية الأخيرة، اتخذ النادي القرار النهائي: إنهاء التعاون مع دينيس هيديغر فورا. يتقدم نادي زيورخ بالشكر الجزيل له على خدماته المتميزة في مختلف المناصب داخل النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وأوضح البيان: "سيتولى كارلوس بيرنيغر منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يضع نادي زيورخ بصمته مبكرا للموسم المقبل، سيتولى مارسيل كولر منصب المدير الفني الجديد بدءًا من موسم 2026 / 2027، وسيبدأ مهامه رسميا في الأول من يونيو المقبل".

وخلال مسيرته التدريبية، فاز كولر بالدوري السويسري مع فريقي سانت جالن وغراسهوبر، بالإضافة لكأس سويسرا مع نادي بازل.

وفي الدوري الألماني، تولى كولر تدريب فريقي كولن وبوخوم، كما قاد المنتخب النمساوي لمدة 6 سنوات، متوجا مشواره مع الفريق بالتأهل لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016) في فرنسا.

وكانت آخر محطة تدريبية لكولر مع الأهلي ما بين عامي 2022 و2025، حيث توج معه بالعديد من الألقاب، من بينها دوري أبطال إفريقيا مرتين، والدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما قاد نادي القرن في إفريقيا للحصول على المركز الثالث بكأس العالم للأندية عام 2023 بالمملكة العربية السعودية، والدور قبل النهائي بكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال) في العام التالي.

ويحتل زيورخ المركز العاشر حاليا بجدول ترتيب الدوري السويسري لكرة القدم برصيد 34 نقطة وبفارق 7 نقاط أمام مراكز الهبوط، مع تبقي 5 مراحل فقط على نهاية المسابقة.