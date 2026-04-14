وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن يامال ظهر أمام حشد من وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو مرتديا الزي الرياضي للفريق، ونظارة، متجاهلا ضغوط المباراة وسعي برشلونة لقب تأخره ذهابا بنتيجة صفر- 2.

وقال يامال متحدثا عن مدرب أتلتيكو مدريد: "لنرى إن كان (سيميوني) سيقدم لي معروفا بتخصيص لاعب لمراقبتي، أتمنى ذلك".

وختم لامين يامال "أتطلع بالفعل لهذه المواجهة، لقد تعرضت للتشكيك في قدراتي ببداية الموسم بسبب سوء حالتي المعنوية، وأرى أن مثل هذه المباريات تكون مهمة، وتظهر معدن اللاعبين المميزين، وأتطلع لها بجدية".

ومن جهته، أكد مدرب برشلونة هانزي فليك أن فريقه يدخل اللقاء بعزيمة كبيرة لتحقيق الفوز، رغم صعوبة المواجهة، قائلا: "لن تكون مباراة نهائية، ولكنني أريد تحقيق الفوز، وأتمنى أن ننجح في ذلك، نؤمن بأنفسنا، ونحن في كامل تركيزنا".

وأضاف المدرب الألماني، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، أن جماهير برشلونة تدرك حجم التحدي، مشددا على ثقته في قدرة لاعبيه على قلب النتيجة، حيث قال: "الجماهير تعرف ما هو مطلوب، وأؤمن بفريقي وبقدرتنا على تحقيق الفوز، فكل شيء ممكن، رغم أن أتلتيكو مدريد فريق قوي، وهو ما يفرض علينا أيضا ضرورة الدفاع والهجوم بكل قوة".

وتطرق فليك إلى الأداء الفردي لبعض اللاعبين، مشيدا بالنجم الشاب لامين يامال، حيث قال: "إنه يلعب بشكل ممتاز، وأنا سعيد جدا، قلت له إنه أفضل لاعب في العالم حاليا، وعلينا أن نمنحه الفرصة ليرتقي مستواه"، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يمنحها المدرب للمواهب الشابة داخل الفريق.