وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن يامال ظهر أمام حشد من وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو مرتديا الزي الرياضي للفريق، ونظارة، متجاهلا ضغوط المباراة وسعي برشلونة لقب تأخره ذهابا بنتيجة صفر - 2.

وقال يامال: "نحن فريق شاب، وجميعنا مشجعون متعصبون لبرشلونة، وأثبتنا ذلك كثيرا، علينا أن نفعل ما فعلناه طوال الموسم، وأن نقاتل من أجل شعار نادينا، نحن متحمسون للوصول لقبل النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف: "أنا محظوظ باللعب لبرشلونة الذي يضم بين صفوفه نجوما مميزين ومخضرمين من الطراز العالمي، ولا أعتقد أن الضغوط تقع علي بمفردي، وإذا كان الأمر كذلك، فلا مشكلة".

وتابع: "لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تغيير مجرى المباراة، لذا أثق في فريقي".

وواصل اللاعب الشاب قائلا: "أشعر بحالة رائعة، وأتطلع بشوق لمباراة الغد، ومتحمس لها، وأتمنى المساهمة في تحقيق الفوز".

واستطرد حديثه موجها كلامه لمدرب أتلتيكو مدريد، قائلا "لنرى إن كان (سيميوني) سيقدم لي معروفا بتخصيص لاعب لمراقبتي، أتمنى ذلك".

وختم يامال قائلا: "أتطلع بالفعل لهذه المواجهة، لقد تعرضت للتشكيك في قدراتي ببداية الموسم بسبب سوء حالتي المعنوية، وأرى أن مثل هذه المباريات تكون مهمة، وتظهر معدن اللاعبين المميزين، وأتطلع لها بجدية".