وكان باريس سان جرمان قد نجح في الفوز على ليفربول 2-0 في العاصمة الفرنسية في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي، وتقام مباراة الإياب غدا في ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول الإنجليزية.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة مختلفة عن الذهاب، نحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي ستكون بها وأن نلعب بأسلوبنا المعتاد وأن لا ندافع من أجل الحصول على نتيجة جيدة".

وأضاف: "في العادة تكون الفترات الأولى في المباراة مهمة للغاية، لكن في كرة القدم الحديثة يمكن أن تتغير ا لنتيجة في خمس دقائق، من المهم أن نبدأ المباراة بشكل جيد لكن ذلك لن يكون مفتاح المباراة".

وتابع إنريكي: "بالنسبة لي هي مباراة خادعة لكن مباريات كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة، ويجب عليك التركيز لأنه يمكن أن تتلقى هدفا مبكرا في شباكك".

وعن ملعب أنفيلد قال إنريكي: "حينما تكون في ملعبك ومع جماهيرك تكون الأمور أسهل وتكون أقوى، أعلم جيدا مدى صعوبة اللعب في هذا الملعب لكن ذلك يحفزنا، إنها مباراة خادعة لأنه لا يمكن لأحد أن يرى الفارق بين الفريقين لكن سنرى ذلك غدا".

وأضاف: "كمدرب حاولت دائما إيجاد التوازن، نتيجة 2 - صفر هي نتيجة ضئيلة مقارنة بما رأيته في المباراة الأولى، سنمر بلحظات صعبة لكن جميع اللاعبين متحفزون ولدينا خبرة كبيرة في تلك النوعية من المباريات، أنا متأكد من أننا جاهزون لكننا سنعاني أيضا".