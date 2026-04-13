وانفصل كيروش عن تدريب عمان الشهر الماضي، حيث فشل في ​قيادة المنتخب لبلوغ النهائيات المقامة في الولايات المتحدة ‌وكندا والمكسيك عقب الخسارة في الملحق الآسيوي.

وقررت غانا، الملقب منتخبها بـ"النجوم السوداء"، الانفصال عن المدرب ‌أوتو أدو، ‌قبل 72 يوما على انطلاق كأس العالم، بعد الخسارة من النمسا وألمانيا وديا في مارس.

وقال الاتحاد الغاني في بيان: "يعلن ‌المجلس التنفيذي للاتحاد، بالتعاون مع ‌جميع ⁠أصحاب المصلحة الرئيسيين، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الأول".

وسيشارك مدرب ريال مدريد السابق (73 عاما) للمرة الخامسة ⁠على التوالي في ‌كأس العالم، بعدما قاد البرتغال ⁠في نسخة عام 2010 وإيران في أعوام 2014 ⁠و2018 و2022.

وسبق لكيروش، المولود في موزمبيق، خوض ​تجارب مع مصر ⁠وكولومبيا والسعودية وجنوب ​إفريقيا، إلى جانب قيادة البرتغال في مطلع التسعينات، بعد تدريب منتخبات الناشئين ​البرتغالية، كما سبق له العمل في منصب المدرب المساعد لسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.

وتلعب غانا إلى جانب كرواتيا وإنجلترا ​وبنما ‌في المجموعة 12 في كأس العالم التي ستنطلق ​في 11 يونيو.