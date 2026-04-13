ولقي لاعب نادي بيريكوم تشيلسي الغاني، دومينيك فريمبونغ، مصرعه متأثرا بإصابته بطلقات نارية، عقب هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق أثناء توجهها على طريق غواسو – بيبياني في غانا.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن النادي، فإن مسلحين اعترضوا طريق الحافلة قبل أن يفتحوا النار بشكل مباشر، مما أجبر اللاعبين والجهاز الفني على الفرار نحو الأحراش المجاورة بحثا عن النجاة.

وأوضح النادي أن فريمبونغ تعرض لإصابات خطيرة خلال الهجوم، قبل أن يفارق الحياة أثناء الترتيب لنقله إلى منشأة طبية متخصصة بعد تلقيه إسعافات أولية عاجلة.

صدمة في الكرة الغانية

وكان لاعب الوسط الشاب، المعار من نادي أدوانا إف سي، قد شارك في 13 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، وبرز كأحد المواهب الصاعدة في الدوري الغاني.

وأثار الحادث صدمة واسعة في الأوساط الرياضية الغانية، وسط مطالب متزايدة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الأندية والفرق خلال تنقلاتها بين المدن.

مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأندية

وأعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاوف الأمنية المتزايدة التي تواجه الفرق الرياضية في بعض مناطق غانا، خاصة خلال الرحلات البرية الطويلة بين المدن.