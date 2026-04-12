وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هذه المباراة قد تكون آخر ظهور أوروبي لصلاح مع ليفربول، حال خرج الفريق الإنجليزي من البطولة.

وأضافت أنه في الوقت الذي احتج مشجعو ليفربول بعد الفوز على فولهام 2 - صفر يوم السبت الماضي على زيادة أسعار تذاكر مباريات الفريق في الموسم المقبل، فإنهم يتوقعون أن يكون صلاح أساسيا أمام باريس سان جيرمان.

ولفتت إلى أن صلاح (33 عاما) يستعد للظهور الأخير مع ليفربول بعد الخسارة ذهابا بهدفين دون رد في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيخوض اللقاء بدون عدد من لاعبيه المصابين مثل كورتيس جونز، الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة يوم السبت، بالإضافة إلى حارس المرمى أليسون بيكر، وواتارا إندو، وكونور برادلي، وليوني.

وختمت الصحيفة بالقول إن هناك ضغوطا جماهيرية أيضا لإشراك اللاعب الشاب ريو نجوموها (17 عاما) أساسيا.

وكان آرني سلوت مدرب ليفربول قد صرّح بشأن مواجهة الإياب أمام باريس سان جيرمان قائلا: "جماهيرنا ستساندنا، واللاعبون سيبذلون أقصى جهد ممكن للتعويض، وأؤكد أننا جاهزون، ومدرجات أنفيلد ستكون جاهزة أيضا".