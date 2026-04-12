وأشعل مانشستر سيتي سباق المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه على تشيلسي، حيث يطمح لاستعادة البطولة التي غابت عنه في الموسم الماضي لمصلحة ليفربول.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح نيكو أوريلي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 51، فيما أضاف زميلاه مارك جيهي وجيريمي دوكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و68 على الترتيب، ليعود فريق غوارديولا، إلى نغمة الانتصارات، التي فقدها في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، بتعادله مع نوتنغهام فورست وويستهام يونايتد.

واستفاد مانشستر سيتي من خسارة منافسه أرسنال (المتصدر)، المباغتة 1 - 2 أمام ضيفه بورنموث، السبت، في ذات المرحلة، حيث يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف الفريق الملقب بـ(المدفعجية).

ولا يزال مانشستر سيتي يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه كريستال بالاس على ملعب (الاتحاد)، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة مع أرسنال، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات المرحلة القادمة للمسابقة، والتي ستحدد شكل المنافسة على اللقب في المراحل الأخيرة من البطولة.

وقال غوارديولا في تصريح لشبكة (سكاي سبورتس): "أشعر دائما بالسعادة عندما نفوز على ملعب ستامفورد بريدج. الجماهير سعيدة، ونحن أسعد. كان الشوط الثاني أفضل بكثير - لم يكن الشوط الأول سيئا، لكن بعض اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالاتهم".

وأضاف المدرب الإسباني "هاجمنا قليلا من الجهة اليسرى، لكننا لم نكن نشكل أي خطورة تذكر على الجهة اليمنى. كان الشوط الثاني أفضل من كلا الجانبين".

وتحدث غوارديولا عن ريان شرقي، لاعب الفريق، حيث قال "إنه موهبة استثنائية الهدف الثاني، التمريرة الحاسمة لمارك (جيهي). تكمن مشكلة ريان أحيانا في أنه يلعب في مراكز قريبة جدا من دوناروما، يجب أن تتركز موهبته في الثلث الهجومي الأخير. يجب أن يكون قريبا من هالاند، وقريبا من الأجنحة".

وتابع "سنقوم بتمرير الكرة إليه. ليس من الضروري أن يتقدم (إلى الأمام). إنه صغير السن، وتأثيره في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز واضح. إنه بالفعل لاعب استثنائي. لديه رغبة في أن يكون أفضل. سيكون ذلك جيدا للفريق وله".

وحول ما إذا كان هذا الفريق بنفس قوة الماضي، رد غوارديولا "كان الماضي مميزا، لكننا نتطور. لدينا أسابيع طويلة الآن بعد خروجنا من دوري أبطال أوروبا. نحن أكثر نشاطا وحيوية في التدريبات، والجميع يعرف تماما ما ينبغي عليه القيام به".

وفيما يتعلق بتواجد أربعة مهاجمين على حافة منطقة جزاء الخصم، كشف غواديولا "قد يختلف التشكيل. كان الشوط الثاني مختلفا عن الأول. لكن الهدف هو خلق المشاكل، والفوز بالكرات الطويلة، وبدء اللعب. التشكيل ليس هو الأمر المهم".

وعن تقليص الفارق مع أرسنال، أكد غوارديولا "سنواجه فريقا خسر في ثلاث مباريات فقط من أصل 49 لقاء، ولم يخسر أي مواجهة في دوري أبطال أوروبا. في نهائي كأس الرابطة، كان سيتي هو الفريق الأقل حظا للفوز. لا يوجد شخص واحد في هذا البلد يراهن بجنيه إسترليني واحد على أننا سنكون أفضل بكثير. ربما الوضع الآن مختلف قليلا".

وشدد غوارديولا "أكن احتراما كبيرا لنادي أرسنال، لما حققوه في السنوات القليلة الماضية. أعرف المدرب واللاعبين، وأعلم جودتهم، وكيف ينافسون في جميع الظروف، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا. هناك بعض المشاكل التكتيكية، وربما سنجري بعض التعديلات".

وأكد مدرب سيتي "لقد كانوا أفضل فريق في هذا البلد، وفي أوروبا، حتى الآن. الفوز على أرسنال مرة واحدة أمر في غاية الصعوبة، فما بالك بالفوز عليهم مرتين في غضون أسابيع قليلة؟ ينبغي علينا أن نرتاح".

واختتم غوارديولا حديثه قائلا "أود أن أقول لجماهير مانشستر سيتي: (احترموا أرسنال كثيراً، فهو فريق استثنائي. انضموا إلينا منذ اللحظة الأولى لأن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم)".