وأحرز أهداف برشلونة فيران توريس (10 و25) ولامين جمال (87) والبديل الإنجليزي ماركوس راشفورد (89)، في حين سجّل بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد (56).

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بتحقيقه الانتصار السابع تواليا في “لا ليغا”، والـ16 في 16 مباراة على أرضه بالعلامة الكاملة، معززًا بذلك آماله بإحراز اللقب للمرة 29 في تاريخه.

كما اكتسب جرعة معنوية في وقت مناسب قبل ثلاثة أيام من مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يحاول قلب الطاولة وتحقيق ريمونتادا تمكنه من انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد خسارته ذهابا على أرضه 0-2.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ووصلت سلسلة عدم الانتصار إلى 14 مباراة تواليا، بواقع 9 هزائم وخمسة تعادلات منذ بداية 2026.

كما فشل إسبانيول في هزيمة جاره للمرة الأولى منذ 2009 وللمباراة الـ17 تواليًا ضمن جميع المسابقات، متكبّدًا 16 هزيمة وتعادلا واحدا.