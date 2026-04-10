وبعد التعادل مع ⁠جيرونا، الذي يحتل مركزا في وسط جدول الليغا، تمتد سلسلة غياب صاحب الأرض عن الانتصارات إلى 3 مباريات متتالية في كافة المسابقات.

ومنحت هذه النتيجة برشلونة المتصدر فرصة ‌لتوسيع الفارق في ‌القمة إلى 9 نقاط.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة الدوري برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي ‌خاض مباراة أكثر.

ويحل برشلونة ضيفا على إسبانيول السبت، ويمكنه توسيع الفارق إلى 9 نقاط قبل 7 مباريات على ⁠نهاية ‌الموسم.

ووضع فيدريكو فالفيردي ريال مدريد في ⁠المقدمة بعد 6 دقائق من بداية الشوط ⁠الثاني، بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء انزلقت من ⁠بين يدي الحارس باولو غازانيغا.

لكن جيرونا أدرك التعادل في الدقيقة 62، عندما توغل توما لومار من الجهة اليمنى وسدد الكرة بقوة من عند حافة منطقة الجزاء.

وضغط ريال مدريد بحثا عن هدف الفوز، ‌لكنه افتقر إلى الهدوء، بينما دافع جيرونا بكثافة عددية لتأمين نقطة التعادل، ونجح في ذلك.