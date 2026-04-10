ويستعد ليفربول لمواجهة ضيفه فولهام، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ32 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع الفريق الأحمر لحصد النقاط الثلاث، للحصول على دفعة معنوية قبل لقاء الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي.

ويسعى ليفربول إلى تعويض خسارته 0-2 في لقاء الذهاب بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال مباراة العودة، الثلاثاء المقبل بملعب (أنفيلد)، الذي يستضيف لقاء فولهام.

وسئل سلوت، عما إذا كان يشعر بدعم من إدارة النادي، فأجاب: "أكرر كلامي الذي رددته كثيرا، إنني أشعر بدعم كبير. ليس فقط من الملاك، بل أيضا من ريتشارد هيوز (المدير الرياضي) ومايكل إدواردز (المدير التنفيذي الرياضي)، كان هناك دعم كبير منهما أيضا، وقد يبدو الأمر غريبا، لكنني أشعر أيضا بدعم الجماهير".

وأضاف سلوت: "كانوا إلى جوارنا في باريس، وبعد الخسارة 4 - صفر أمام مانشستر سيتي بكأس إنجلترا، بدأت الجماهير فورا بالغناء (نحب ليفربول)".

واعتبرت جماهير ليفربول، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن سلوت يعيش حالة من "الوهم"، بسبب تصريحاته البعيدة عن الواقع، على حد تعبيرهم.

وتطالب أعداد كبيرة من جماهير ليفربول، بإقالة المدرب الهولندي، بسبب تراجع مستوى الفريق بشكل "غير مقبول".

من جهته، استطرد المدرب الهولندي في تصريحاته: "أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا كنا متأخرين في الأداء طوال 90 دقيقة، ومع ذلك استمروا في الغناء والتصفيق لنا. لقد قلت مرارا إن النادي يدرك تماما الظروف التي نمر بها، وفي الوقت نفسه أشعر بدعم كامل".

وتحدث سلوت، عن المباريات القليلة المقبلة لفريقه، وما إذا كانت ستكون حاسمة لليفربول، حيث قال "من الطبيعي في نهاية الموسم - ليس فقط بالنسبة لنا، بل لجميع الفرق - أن تكون هذه لحظات حاسمة".

وتابع: "لم نكن في أفضل وضع ممكن، لكن مباراة باريس سان جيرمان أبقتنا في المنافسة، وما زلنا ننافس على لقب دوري الأبطال. أمامنا مباراتان مهمتان في الدوري، ثم تنتظرنا أربعة لقاءات أخرى بعدها، ونأمل أن نحقق المزيد في دوري أبطال أوروبا. لكن تركيزنا ال ن منصبّ على مواجهة فولهام".