وذكرت شبكة "أيه سبور" التركية أن المفاوضات جارية بين محرز وفنربخشة، حيث يجري اللاعب محادثات مباشرة لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله للموسم المقبل إلى الدوري التركي.

وأضافت الشبكة التركية أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد حسم مصير لاعب الأهلي السعودي مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر محرز (35 عاما) أحد العناصر الأساسية في صفوف أهلي جدة، حيث يعتمد عليه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق السعودي، بانتظام في المباريات المحلية والقارية.

وبحسب صحيفة (صباح) التركية، يرى فنربخشة أن محرز هو الخيار الأمثل لتعزيز خياراته في مركز الجناح، بعد أن خلص إلى أن الرباعي المكون من كرم أكتوركوغلو، ونيني، وأنتوني موسابا، وأوغوز أيدين لا يلبي طموحات النادي على المدى البعيد.

ويرتبط محرز بعقد مع الأهلي حتى عام 2027، لكنه - على غرار لاعب الاتحاد السابق نغولو كانتي، الذي انتقل مؤخرا إلى الدوري التركي، يأمل في العودة إلى أوروبا لخوض تحد جديد قبل اعتزاله.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الدحيل القطري في الدور المقبل من بطولة دوري أبطال سيا للنخبة، والذي سيقام على ملعب الإنماء.