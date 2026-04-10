وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي بمركز محمد السادس لكرة القدم بسلا قرب الرباط: "بخصوص بعض الاتهامات التي صدرت فلن أرد عليها، لن أشرفهم بردّ".

وأضاف: "هناك مزاعم غير ذات أساس وتحاول تصحيحها لكنها تستمر. لن أقضي وقتي في الرد".

وتابع قائلا: "إذا ما كان هناك أي شخص يريد اتخاذ أي إجراء قانوني يزعم فيه أن هناك فسادا، داخل (الكاف)، فأنا أحثه على ذلك".

وكانت الحكومة السنغالية طالبت بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)".

وجاءت خطوة الحكومة السنغالية عقب قرار لجنة الاستئناف داخل الاتحاد في 17 مارس اعتبار السنغال "منسحبا من نهائي"، كأس أمم إفريقيا شهرين قبل ذلك في المغرب، رغم فوزه في المباراة بنتيجة 1-0 بعد التمديد، و"اعتماد النتيجة بثلاثة أهداف دون رد" لصالح المغرب.

وقد أثار هذا القرار، غضبا واستياء في السنغال، التي تقدمت بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس).

وأعاد موتسيبي التأكيد على أن الاتحاد الإفريقي سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) "أيا كان"، وأن الدورة التي أقيمت في المغرب "كانت الأفضل في التاريخ".

وفي 18 يناير في الرباط، احتسب الحكم في اللحظات الأخيرة من المباراة ركلة جزاء لصالح المغرب بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد (الفار).

وأثار قرار الحكم غضبا شديدا لدى لاعبي السنغال خصوصا وأنه كان قد ألغى هدفا لهم قبل دقائق، فغادر عدد منهم أرض الملعب، لينزلق النهائي إلى أجواء من الفوضى والارتباك.

وعاد اللاعبون السنغاليون في نهاية المطاف إلى أرض الملعب، وأهدر المهاجم المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن تفوز السنغال 1-0 بهدف سجله باب غايي خلال الوقت الإضافي.