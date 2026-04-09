وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يضم الطاقم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، إلى جانب حكم تقنية الفيديو محمد عبيد.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المونديال.

جاء اختيار الطاقم الإماراتي بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تأهله للمشاركة في هذا الحدث العالمي ليسجل الحكم عمر آل علي ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم.