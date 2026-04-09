وبشكل غريب، لم يشارك صلاح في قمة ليفربول وسان جرمان في ملعب حديقة الأمراء، والأغرب من ذلك، هو عدم دخوله احتياطيا في الشوط الثاني، وبقائه على دكة البدلاء، بينما شارك 5 لاعبين في اللقاء كبدلاء.

ماذا قال المدرب؟

مدرب "الريدز"، الهولندي آرني سلوت، أخبر موقع ليفربول الرسمي، أن سبب عدم إدخاله صلاح، هو رغبة الفريق "بالصمود".

وقال سلوت: "الجزء الأخير من المباراة كان يدور حول الصمود أكثر من البحث عن التسجيل".

وأضاف أن إشراك صلاح لا يعني تسجيل الأهداف بالضرورة: "لا شيء مضمون، ففي الموسم الماضي سجلنا هدفا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، عندما أخرجت مو".

وبرر قراره: "قضينا 20 إلى 25 دقيقة ونحن ندافع.. صلاح يمتلك جودة عالية، وأفضل أن يوفر طاقته للمباريات القادمة، على أن يبذلها في الدفاع".

قرار غريب وانزعاج صلاح

وبدا محمد صلاح منزعجا من القرار، خاصة عندما حاول طاقم قناة "تي إن تي" في الملعب إجراء لقاء معه، لكنه رفض ذلك.

وانتقد موقع "امبراطورية كوب"، وهو موقع مختص لأخبار ليفربول، تصريحات سلوت التي نوهت إلى سعي ليفربول "للنجاة في المباراة"، واعتبرتها "انهزامية بوضوح"، وأظهرت عقلية الريدز في باريس، حيث يُنظر إلى الربع الأخير من المباراة على أنه محاولة للحدّ من الخسائر بدلا من السعي لتقليص الفارق والتسجيل، قبل مباراة الإياب الحاسمة على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

وأشار تقرير للموقع أنه "من المُستغرب عدم منح صلاح بعض الوقت كبديل في ملعب حديقة الأمراء. حتى لو لعب ربع ساعة فقط، لكان بإمكانه تقديم لمحة من التألق الحاسم لفريقه".