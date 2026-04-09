وتقدم باريس سان جرمان الفرنسي خطوة هامة نحو التأهل للدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على ضيفه ليفربول، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان سان جرمان الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا رعونة لاعبيه، الذين تسابقوا في إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم صعود الفريق للمربع الذهبي في البطولة، التي توّج بها في الموسم الماضي.

وفي المقابل، واصل ليفربول ظهوره الباهت هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث لم يقدم لاعبوه ما يذكر طوال الـ90 دقيقة في اللقاء، الذي جرى على ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الذي فضل فيه الهولندي آرني سلوت، إبقاء النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة في قرار مثير للجدل.

وافتتح ديزيري دوي التسجيل لسان جرمان في الدقيقة 11، فيما تكفل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وقال فان دايك، عقب المباراة: "كان اللقاء صعبا للغاية، وهذا ما كنا نتوقعه دائما. أعتقد أننا دافعنا بكثافة حول منطقة الجزاء. لسوء الحظ، جاء الهدف الأول نتيجة انحراف الكرة عن مسارها".

وأضاف النجم الهولندي في تصريحاته، التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "سنحت لنا بعض الفرص في الهجمات المرتدة، وكان بإمكاننا استغلالها بشكل أفضل".

وأوضح قائد ليفربول: "الآن يتعين علينا الاستعداد سريعا لمباراة أخرى، وفولهام في انتظارنا أيضا".

وحول اللعب بخمسة مدافعين، أشار فان دايك "إنهم يتحركون باستمرار في كل مكان. كان ينبغي علينا التواصل ومتابعة خصومنا والمجازفة في هذا الجانب، وكذلك انتظار اللحظة المناسبة لاستخلاص الكرة".

واختتم فان دايك تصريحاته قائلا "نأمل أن نكون أفضل بكثير، خاصة في الاستحواذ على الكرة في ملعب أنفيلد".

وأصبح يكفي سان جرمان الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب (أنفيلد)، الثلاثاء المقبل، لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، الذي فاز به لأول مرة العام الماضي.

أما ليفربول، فأصبح يتعين عليه الفوز بفارق 3 أهداف، إذا أراد استمرار حلمه بالتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثأر من خروجه من دور الـ16 بالبطولة أمام فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الماضي.

وفي حال انتهاء اللقاء بفوز ليفربول بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان للوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح، حال استمرار النتيجة على حالها، لتحديد الفريق الصاعد وفقا للائحة المسابقة.