وانتزع بايرن ميونخ أول فوز على الريال منذ حوالي 14 عاما، عندما فاز البافاري بنفس النتيجة 2 - 1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011- 2012.

وسيطر بايرن ميونخ على المباراة ⁠التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو، وسجل فريق ‌المدرب فينسن ‌كومباني هدفا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما أرسل سيرج جنابري تمريرة متقنة إلى لويس دياز، الذي تغلب ‌على مصيدة التسلل ‌وسدد ⁠كرة منخفضة تجاوزت الحارس أندري لونين في الدقيقة 41.

وضاعف بايرن تقدمه بعد لحظات من ⁠نهاية الاستراحة ‌عندما مرر مايكل أوليسي الكرة إلى ⁠هاري كين الذي سددها بدقة من ⁠حافة منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة.

وتحسّن أداء ريال مدريد ⁠بعد مرور ساعة من اللعب، وقلص كيليان مبابي الفارق في الدقيقة 74، محولا تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد العرضية المنخفضة إلى الشباك من عند القائم البعيد.

ثم تصدى الحارس مانويل نوير ببراعة لتسديدات ‌مبابي وفينيسيوس جونيور، بينما ضغط صاحب الأرض بحثا عن هدف التعادل.

هذا وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.