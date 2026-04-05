وودع أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته أمام نادي ساوثهامبتون، الذي ينافس في الدرجة الأولى، بنتيجة 1-2.

وهذه هي البطولة الثانية التي يفقدها أرسنال خلال أسابيع قليلة، بعد خسارته نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمام مانشستر سيتي.

وقبل شهر فقط، كان حلم "الرباعية" يراود جمهور أرسنال، وهو المصطلح الذي يطلق على الفريق الذي يحقق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة.

وخلال أسبوعين، أصبح أمام الفريق بطولتين فقط.

هذا الانهيار في اللحظات الأخيرة عادة ما يصادف الأندية التي تلعب على عدة جبهات، بحدة كبيرة، مما يشتت التركيز.

هذا الأمر حصل مع ليفربول العام الماضي، عندما كان يحلم بالرباعية، ليودع كل البطولات بشكل غريب، ويبقي على لقب الدوري الإنجليزي.

هل يتغير السيناريو؟

السؤال المطروح الآن ليس فقط هل سيحقق أرسنال الألقاب، بل ما إذا كان الفريق قادرا أخيرا على التخلص من الإرث النفسي الذي التصق به. فالفريق يملك الجودة الفنية والعمق، لكن الحسم يتطلب شخصية بطل لا تتأثر بتقلبات الصدارة.

ومع بقاء جولات حاسمة، سيحدد ما إذا كان هذا الموسم نقطة تحوّل في تاريخ النادي… أم مجرد فصل جديد في قصة اللقب الضائع.

الضغط النفسي قبل التكتيكي

يرى محللون أن العامل الذهني أصبح جزءا أساسيا من معادلة أرسنال. فعندما يقترب الحلم، يتضاعف الضغط الجماهيري والإعلامي، ما ينعكس على الأداء داخل الملعب. في المقابل، يمتلك منافسوه تاريخا حديثا في حسم السباقات المتقاربة، وهو عنصر خبرة غالباً ما يظهر في الأسابيع الأخيرة.