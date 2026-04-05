وكان الدولي البرازيلي السابق قد نقل إلى المستشفى لمدة 5 أيام في نوفمبر الماضي، إثر مضاعفات قلبية.

وأظهرت الفحوصات الطبية الشاملة إصابته بالنوبة الوعائية المبهمة، وهي حالة شائعة من الإغماء تحدث نتيجة انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

ورغم أن عقد أوسكار مع ساو باولو كان يمتد حتى عام 2027، فإن النادي قرر إنهاءه بالتراضي عقب المستجدات الصحية التي حالت دون استمراره في الملاعب.

وعبّر اللاعب عن أسفه لعدم قدرته على مواصلة مشواره، حيث قال عبر حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت أتمنى تقديم المزيد لساو باولو، ورغبت في اللعب لفترة أطول، إذ ما زلت أمتلك القدرة والعمر المناسب للاستمرار، لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنًا".

وأضاف: "أعلن اعتزالي، وسأواصل دعم ساو باولو كمشجع، وأبدأ فصلا جديدا في حياتي خارج المستطيل الأخضر".

وتابع: "أنهي مسيرتي هنا في ساو باولو، وهي مسيرة قادتني إلى العديد من البلدان والتجارب حول العالم".

وخلال مسيرته، توج أوسكار بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشلسي، كما أحرز الدوري الصيني الممتاز 3 مرات مع شنغهاي بورت، ليصبح أحد أبرز نجوم تلك المسابقة خلال فترة استقطابها للاعبين الدوليين.