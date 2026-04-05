وخاض برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد خسارة ريال مدريد ثاني الترتيب 2-1 أمام مايوركا في وقت سابق من السبت، لكنه تلقى هدفا سجله جوليانو سيميوني لاعب أتليتيكو قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وردّ الضيوف بهدف من ماركوس راشفورد بعد ثلاث دقائق، ثم طُرد نيكو غونزاليس لاعب أتليتيكو قبل نهاية الشوط الأول.

وكان ليفاندوفسكي في المكان المناسب ليسجل هدف ‌الفوز من كرة مرتدة قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ويظل أتليتيكو في المركز الرابع في الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 19 نقطة عن ‌برشلونة، وسيلتقي الفريقان مجددا ‌في كامب نو يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وسنحت للفريقين خلال المباراة عدة فرص، وكان أنطوان غريزمان، الهداف التاريخي لأتليتيكو، في قلب هجوم الفريق المضيف.

وصنع غريزمان الفرصة الأولى، إذ اخترق دفاع برشلونة قبل أن يطلق تسديدة ذهبت مباشرة إلى الحارس جوان غارسيا، ثم سدد كرة أخرى خارج المرمى بعد تمريرة منخفضة من ‌أليكس باينا عبر منطقة الجزاء.

ومرر لامين يامال ‌لاعب برشلونة الكرة من ⁠بين قدمي غونزاليس قبل أن يلعب تمريرة مثالية إلى الأمام لفيرمين لوبيز الذي سدد الكرة بعيدا عن المرمى تحت ضغط من ناويل مولينا.

كما سدد يامال كرة من زاوية ضيقة ارتطمت بالقائم.

وجاء الهدف الأول عندما انطلق سيميوني بشكل مثالي ⁠وسيطر على تمريرة كليمان لونجليه ‌الطويلة قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وأدرك برشلونة التعادل بعد تمريرات ⁠بين راشفورد وداني أولمو كللها اللاعب الإنجليزي بتسديدة بين قدمي الحارس خوان موسو، قبل ⁠أن يحصل غونزاليس على بطاقة حمراء إثر تدخله على يامال على حافة المنطقة.

وبدا أن برشلونة فقد تفوقه العددي بعد أقل من دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني عندما حصل جيرارد مارتن على بطاقة حمراء لتدخله على تياغو ألمادا، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وسدد يامال كرة مرت بعيدا عن المرمى بعد أن تجاوز أربعة لاعبين من أتليتيكو، وتصدى موسو لتسديدة من مسافة قريبة من فيران توريس، في الوقت الذي ضغط فيه الضيوف بقوة.

ودفع برشلونة بليفاندوفسكي من مقاعد البدلاء قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، وبعد أن ‌تصدى موسو لتسديدة جواو كانسيلو، ارتطمت الكرة بصدر البديل ودخلت الشباك في هدف محظوظ، لكنه قد يكون حاسما في صراع اللقب.

وقبل ثماني مباريات على نهاية موسم الدوري يحتل الفريق الكتالوني الصدارة في السباق نحو لقبه الثاني على التوالي في الدوري.