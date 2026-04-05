وتقدم ‌ساوثامبتون في ‌الدقيقة 35 بهدف سجله روس ستيوارت، لكن أرسنال سجل هدف التعادل في منتصف الشوط الثاني ‌بهدف سجله فيكتور ‌يوكريش.

وبدا متصدر الدوري الإنجليزي في طريقه للفوز، لكن صاحب الأرض شنّ هجمة ⁠مرتدة في ‌الدقيقة 85، ومرر توم فيلوز ⁠الكرة إلى تشارلز داخل منطقة ⁠الجزاء ليضعها في الشباك.

وينضم ساوثامبتون، الذي ارتدى قميصا ⁠أصفر خاصا للاحتفال بمرور 50 عاما على فوزه في نهائي كأس الاتحاد 1976 على مانشستر يونايتد، إلى مانشستر سيتي وتشيلسي في الدور قبل النهائي.

جدير بالذكر أن ويست هام يونايتد يستضيف منافسه ليدز ‌يونايتد الأحد في ختام منافسات دور الثمانية.