وسجل ‌أكسل ⁠توانزيبي هدف فوز الكونغو في ‌الدقيقة 11 ⁠من الشوط الإضافي الأول، ⁠لتنضم ⁠إلى البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان في المجموعة ​11.

وعادت الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم بعد غياب 52 عاما، إذ تأهلت للمرة الأولى عام 1974 تحت مسمى زائير.

كما أصبحت الكونغو الديمقراطية المنتخب العاشر من قارة إفريقيا الذي سيشارك في مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وانضم المنتخب الكونغولي لكل من مصر وتونس والمغرب والجزائر وكاب فيردي وغانا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار والسنغال، ممثلي القارة في أول نسخة لكأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا.