وللمرة الثالثة تواليا، وجدت إيطاليا نفسها مجبرة على خوض الملحق الأوروبي بعد فشلها في التأهل عن مجموعتها، فتكرر سيناريو نسختي 2018 و2022 حين غابت عن نهائيات روسيا وقطر.

ودفعت إيطاليا ثمن طرد أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، من لقاء تقدمت خلاله عبر مويس كين 15، قبل أن يعادل البديل حارس تاباكوفيتش في أواخر الشوط الثاني (79).

وستخوض البوسنة والهرسك بالتالي النهائيات للمرة الثانية، بعد أولى عام 2014، حيث ستلعب في المجموعة الثانية التي تضم كندا وقطر وسويسرا.

وفي مباراة أخرى، قاد فيكتور جيوكيريس منتخب السويد إلى النهائيات للمرة الثانية فقط في آخر 20 عاما، بتسجيله هدف الفوز على بولندا 3-2 في الرمق الأخير في نهائي المسار الثاني.

وسجل مهاجم أرسنال الإنجليزي هدف التأهل في الدقيقة 88 من اللقاء، بينما كان الهدفان الآخران لأنتوني إيلانغا (19) وغوستاف لاغيربييلكه (44)، وهدفا بولندا لنيكولا جاليفسكي (33) وكارول سفيديرسكي (55).

وتلعب السويد في مشاركتها الثالثة عشرة ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان وتونس.

وفي بريشتينا، انتهى حلم منتخب كوسوفو الذي كان صاحب أدنى تصنيف بين منتخبات الملحق، ببلوغ أول بطولة كبرى بعد نحو عقد من انضمامه إلى الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا)، بخسارته أمام ضيفته التركي بهدف سجله كريم أكتورأوغلو (53).

وستخوض تركيا النهائيات لأول مرة منذ حصولها على المركز الثالث المفاجئ في كوريا الجنوبية واليابان 2002.

وستلعب تركيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة أستراليا وباراغواي والولايات المتحدة، صاحبة الضيافة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وبلغت تشيكيا النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 بفوزها على ضيفتها الدنمارك بركلات الترجيح 3-1، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي المسار الرابع.

وسجل بافل سولتش (3) ولاديسلاف كريتشي (100) هدفي تشيكيا التي ستخوض النهائيات للمرة الثانية فقط بعد الاستقلال عن سلوفاكيا، بعد أولى عام 2006 حين خرجت من الدور الأول، بينما حرمت الدنمارك من مشاركة ثالثة تواليا وسابعة في تاريخها رغم هدفي يواكيم أندرسن (72) وكاسبر هوغ (111).

وتلعب تشيكيا في النهائيات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم شريكة الضيافة المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.