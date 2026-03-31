وشهد اللقاء تألق خط دفاع منتخب مصر وحارس مرماه مصطفى شوبير، لا سيما في الشوط الثاني الذي لعب خلاله منتخب إسبانيا صاحب الأرض من دون نجمه الأول لامين يامال، حيث غادر بين شوطي المباراة.

وفي لقاء آخر، حقق منتخب المغرب فوزا مستحقا على نظيره باراغواي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء الثلاثاء في مدينة لانس الفرنسية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم أفضلية "أسود الأطلس" في الاستحواذ، بينما شكلت باراغواي خطورة حقيقية عبر الهجمات المرتدة، بينما تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لعدة كرات خطيرة من خوليو إنسيسو وميجيل ألميرون.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب المغربي بتركيز عال ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 48 عبر بلال الخنوس الذي استغل عرضية زاحفة متقنة من أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 53، ضاعف نائل العيناوي النتيجة للمغرب بعد مجهود جماعي رائع وعرضية أخرى من حكيمي، ليضع فريقه في موقف مريح.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من جانب باراغواي لتقليص الفارق، ونجح غوستافو كاباليرو في تسجيل الهدف الوحيد لبلاده.