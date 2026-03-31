وبحسب ما أوردته تقارير، فإن الركراكي بات المرشح الأول لدى الاتحاد الغاني لخلافة أوتو أدو، الذي أُقيل من منصبه عقب الخسارة المتأخرة أمام ألمانيا في مباراة ودية.

ويُنظر إلى المدرب المغربي باعتباره أحد أبرز الأسماء التدريبية في القارة الإفريقية، بعد الإنجازات التي حققها مع منتخب المغرب، وفي مقدمتها قيادته "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، إلى جانب بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تحرك الاتحاد الغاني في وقت يسعى فيه إلى إعادة بناء المنتخب واستعادة حضوره القاري والدولي، عبر التعاقد مع اسم يملك خبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبرى والبطولات القارية.