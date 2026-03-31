وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المواجهة الفاصلة بين العراق وبوليفيا في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي يعد من الأسماء الشابة البارزة على الساحة التحكيمية رغم صغر سنه.

ويلتقي المنتخبان فجر الأربعاء في مباراة حاسمة تقام عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، والسابعة بتوقيت أبوظبي، ضمن نهائي المسار الثاني من الملحق المؤهل إلى المونديال.

وأثار اختيار بارتون غضبا في أوساط مشجعي المنتخب العراقي، حيث فضل البعض اختيار حكم من قارة أوروبا لإدارة اللقاء، عوضا عن حكم يتحدث الإسبانية.

من هو بارتون؟

ويبلغ بارتون من العمر 35 عاما، ويمتلك سجلا لافتا في إدارة المواجهات الكبرى، كما يشتهر بشخصيته الحازمة وانضباطه الصارم داخل الملعب.

ويحمل الحكم السلفادوري سمعة خاصة بين المتابعين بسبب صرامته في إشهار البطاقات، إذ سبق أن أشهر 129 بطاقة حمراء خلال 270 مباراة، إلى جانب معدل مرتفع من البطاقات الصفراء يتجاوز خمس بطاقات في المباراة الواحدة، ما قد يضفي على اللقاء طابعا تحكيميا صارما منذ الدقائق الأولى.

وسبق لبارتون أن خطف الأنظار في 2023، عندما أدار مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات، والتي شهدت منحه بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحمل تلك اللقطة خصوصية، كونها مثلت أول بطاقة صفراء يتلقاها ميسي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في صيف ذلك العام.