وكشف موقع (أفريكان سوكر) الإلكتروني، أن ديانغ استكمل إجراءات انتقاله في الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، حيث حصل النادي على توقيعه إلكترونيا لمدة ثلاث سنوات.

وبذلك، انتهت فعليا آمال الأهلي في تمديد عقد ديانغ، رغم محاولات مسؤولي نادي القرن في إفريقيا لإقناع اللاعب بتجديد عقده.

ويعتبر ديانغ ركيزة أساسية في صفوف الأهلي منذ انضمامه للفريق عام 2019 قادما من نادي المولودية الجزائري، حيث رسخ مكانته كلاعب أساسي في خط الوسط.

كما قضى ديانغ الموسم الماضي معارا لنادي الخلود السعودي خلال فترة تدريب المدرب السويسري مارسيل كولر.

وشارك ديانغ هذا الموسم في 31 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، أحرز خلالها هدفا واحدا في مرمى يانغ أفريكانز التنزاني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد ديانغ (26 عاما) حاليا في مهمة دولية مع منتخب بلاده، حيث يستعد للمشاركة في مباراة ودية ضد روسيا، في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.