ومنذ الإعلان، توقع بعض المحللين، أن فترة صلاح في أوروبا لم تنته، ولكن بالنظر لحال الأندية، ومقارنتها بمطالب صالح المالية المرتفعة، وتراجع مستواه، تبدو الفكرة بعيدة نوعا ما.

ويتقاضى محمد صلاح أكثر من 18 مليون جنيه أسترليني سنويا، مع ليفربول، أي ما يعادل 21.5 مليون يورو، وهو العقد الذي قاتل من أجل الحصول عليه قبل بضع سنوات.

البقاء في إنجلترا

البقاء في إنجلترا أمر مستبعد، بسبب الفترة الطويلة التي قضاها صلاح مع ليفربول، والتي ثبتت اسمه كأسطورة للفريق. لذا انتقاله لفريق منافس غريم، قد تمحي مسيرته الأسطورية مع "الريدز"، وهو ما سيتفاداه النجم المصري.

العودة لإيطاليا

أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإيطالي، هو دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس، الذي يتقاضى 12 مليون يورو، أي أكثر بقليل من نصف ما يتقاضاه صلاح.

لذا واقعيا، أندية إيطاليا لا تستطيع تحمل العبء المادي للاعب بحجم محمد صلاح، مما يبعدها عن المنافسة.

الانتقال إلى عملاق ألمانيا

في ألمانيا، الفريق الوحيد الذي يستطيع الإنفاق على مبالغ كبيرة مثل تكلفة راتب صلاح، هو بايرن ميونيخ.

ولكن في تصريحات أخيرة لمدير الفريق، ماكس إيبرل، أكد أن بايرن ليس مهتما بالتوقيع مع النجم المصري، مما يغلق الباب على التوجه إلى ألمانيا.

قمة إسبانيا

في إسبانيا، يعاني برشلونة من أزمة رواتب خانقة، ولن يضيف عليها تعقيدا إضافيا بالتعاقد مع لاعب يشغل نفس مكان نجمهم الأول، لامين يامال.

أما القطب الآخر في إسبانيا، ريال مدريد، فيبدو إنه يعاني من مشكلة النجوم في غرفة تبديل الملابس، وهي التي أدت إلى إقالة المدرب السابق تشابي ألونزو.

إضافة صلاح إلى كوكبة من الشخصيات الصعبة، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، سيقتل التوليفة الشابة التي يبني عليها "الملكي"، ويزيد من صعوبة مهمة المدرب الشاب ألفارو أربيلوا في عملية إدارة اللاعبين.

بطل أوروبا

أما بطل أوروبا باريس سان جرمان، فقد يكون الأجهز ماديا للتوقيع مع محمد صلاح، لكن هذا الأمر صعب الحصول بوجود مدرب مثل لويس إنريكي.

إنريكيه أصر على بناء فريق شاب بعد التخلص من أعباء كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، ووقتها فقط استطاع اكتساح أوروبا وتحقيق دوري أبطال أوروبا.

نهج "الهيمنة على الفريق" الذي يتبعه المدرب الإسباني لا يتوافق مع لاعب مخضرم مثل صلاح، وقد يزعزع التجانس في الفريق الباريسي.

الوجهة القادمة

ومع تراجع مستوى محمد صلاح الكبير هذا الموسم، وارتفاع راتبه، أصبحت الوجهات المقبلة محصورة في مناطق تسعى لتطوير دورياتها.

على رأس هذه الدوريات، الدوري السعودي والدوري الأميركي، اللذان يوليان أهمية كبيرة للجوانب التسويقية للاعبين، وسيمثل لاعب مثل محمد صلاح دفعة كبيرة للبطولتان، من الناحيتان الفنية والتسويقية.