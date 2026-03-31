وتأهل لمونديال 2026 منتخبات السعودية وقطر والأردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر، مع احتمال تأهل منتخب ثامن، وهو منتخب العراق، في حال انتصاره في مباراة الملحق الحاسمة أمام بوليفيا، فجر الأربعاء.

ما هي المباريات الدولية الودية، مساء الثلاثاء، التي تمثل الخطوة الأخيرة للاستعداد قبل الانطلاق إلى كأس العالم؟

المنتخب السعودي

سيخوض مباراة ودية قوية بدنيا، أمام منتخب صربيا، في مدينة بيكا توبولا الصربية، مساء الثلاثاء.

المنتخب السعودي كان قد تعرض لهزيمة عريضة بنتيجة 0-4 أمام منتخب مصر في جدة قبل أيام، لذا فأن مباراة صربيا قد تكون حاسمة بالنسبة لقرار إبقاء المدرب الفرنسي هيرفي رينار أو إقالته.

المنتخب المصري

بعد انتصار معنوي كبير على السعودية، يدخل "الفراعنة" في مواجهة مع بطل أوروبا منتخب إسبانيا، في مواجهة وصفها إبراهيم حسن، "لتجاوز الرهبة".

المباراة ستقام مساء الثلاثاء، في مدينة برشلونة، على استاد نادي إسبانيول.

المنتخب الأردني

قدم منتخب الأردن أداء قويا في الودية الأولى وكان قريبا من الفوز على كوستاريكا، لكنه اكتفى بالتعادل 2-2.

الودية الأخيرة ستكون أمام منتخب نيجيريا المدجج بالنجوم، مساء الثلاثاء، في مدينة أنطاليا التركية.

المنتخب المغربي

يختتم المنتخب المغربي جولته الدولية مساء الثلاثاء، بلقاء أمام منتخب باراغواي، الذي تأهل للمونديال، على ملعب نادي لانس في فرنسا.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع خصم لاتيني آخر، قبل أيام، وهو منتخب الإكوادور.

المنتخب التونسي

يخوض "نسور قرطاج" مواجهة ودية أمام أحد مستضيفي المونديال، وهو المنتخب الكندي، على أرض الأخير في مدينة تورنتو، فجر الأربعاء.

وكان منتخب تونس قد استطاع هزيمة منتخب هايتي المتطور والمتأهل للمونديال، بنتيجة 1-0، أيضا في مدينة تورنتو الكندية، قبل أيام.

منتخب الجزائر

على استاد نادي يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو، يخوض منتخب الجزائر موقعة صعبة مساء الأربعاء، أمام منتخب الأوروغواي ومدره المخضرم مارسيلو بيلسا.

وكان "محاربو الصحراء" قد أنعشوا الجماهير الجزائرية، قبل أيام، بانتصار كبير بنتيجة 7-0 على منتخب غواتيمالا.

منتخب قطر

فضل منتخب قطر عدم خوض مباريات ودية في هذا التوقف الدولي، وفضل المدرب الإسباني جوليان لوبيتيغي، إجراء معسكر مغلق ركز على الجوانب الفنية.

منتخب العراق

قد يكون منتخب العراق ثامن العرب في المونديال، إذا ما نجح في الانتصار في مباراة الملحق العالمي الحاسمة، فجر الأربعاء.

وعلى استاد مونتيري في المكسيك، سيواجه "أسود الرافدين" منتخب بوليفيا، ممثل أميركا الجنوبية في الملحق، للحصول على البطاقة رقم 48، الأخيرة، لمونديال 2026.