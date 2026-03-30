واستدعى المدرب الجديد لـ"لأسود" محمد وهبي، عيسى ديوب، الذي لعب مباريات مع الفئات السنية الصغرى للمنتخب الفرنسي، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلبه تغيير جنسيته إلى المغرب، وشارك في التشكيلة الأساسية التي تعادل بها رفاق اشرف حكيمي بهدف لمثله أمام الإكوادور في مدريد.

واعتبر المحللين أن ديوب المتألق في البريميرليغ، سيحل المشكلة الرئيسية للمنتخب المغربي، وهي تراجع مستوى خط الدفاع.

فضل المغرب على السنغال

وولد ديوب عام 1997 لأم مغربية وأب سنغالي، وينحدر من سلالة كروية، إذ كان جده ليباس ديوب أول لاعب من السنغال يحترف في الدوري الفرنسي.

وأثار قرار عيسى ديوب تفضيل المغرب على السنغال جدلا واسعا في الأوساط الكروية، خاصة بعد تزامن تفضيله لـ"أسود الأطلس" عوض "أسود التيرانغا" مع الجدل المرافق لسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال واعتباره خاسرا بثلاثة أهداف لصفر، ومنح الكأس للمغرب عقب الأحداث التي شهدها النهائي الذي أقيم في 18 يناير بالرباط.

وعبر ديوب، الذي يلعب في مركز الدفاع، عن ارتياحه لخوض أول مباراة له بقميص الـ"أسود"، مضيفا في أول خروج له بعد اختيار المغرب: "كنت سعيدا جدا باللعب في فريق يضم العديد من اللاعبين المميزين، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب"، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

وأجرى ديوب محادثات مع محمد وهبي، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، وأضاف: "شرحوا لي رؤيتهم، وقد استقبلني اللاعبون بحفاوة بالغة وسط أجواء رائعة في المعسكر".

مسيرة مميزة للـ"وحش"

وانطلقت المسيرة الاحترافية لديوب مع نادي تولوز الفرنسي عام 2015، وميزه طوله البالغ 1.94 مترا، ما جعله من أقوى المدافعين في الكرات الهوائية والالتحامات الجسدية.

وتدرج ديوب داخل تولوز وأصبح قائدا له عام 2017، غير أنه انتقل إلى ويست هام الإنجليزي عام 2018 مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

ووصفه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان يدرب مانشستر يونايتد، بـ"الوحش" الذي يهيمن على الصراعات الثنائية في الملعب.

وفي عام 2022، انتقل ديوب إلى فولهام بعقد مدته 5 سنوات، وحقق في الموسم الحالي أرقاما لافتة في 15 مباراة شارك فيها.

وعلى المستوى الدولي، مثل ديوب جميع الفئات السنية في المنتخب الفرنسي وصولا إلى فئة الشباب، غير أنه لم يسبق له المشاركة مع المنتخب الأول.

وحاولت السنغال والمغرب ضمه خلال السنوات الماضية، غير أنه فضل التريث، إلا أن اقتراب كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وخروجه من حسابات المدرب ديدييه ديشان، دفعاه إلى مراجعة قراراته واختيار تمثيل المغرب.

وانضم ديوب إلى صفوف "الأسود" في وقت حساس يمر فيه المنتخب المغربي بتحديث لتركيبته البشرية تحت القيادة الجديدة لمحمد وهبي، الذي خلف المدرب السابق وليد الركراكي.