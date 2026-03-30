وتغلب منتخب مصر وديا على السعودية 4-0 في جدة، الجمعة، ثم يتواجه الثلاثاء مع إسبانيا ضمن استعداداته لنهائيات مونديال 2026.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: "نواجه إسبانيا وهي بطلة أوروبا في مباراة تاريخية لنا، والهدف هو اكتشاف المزيد من الخبرات وإزالة الرهبة عن اللاعبين في مواجهة المنتخبات الكبرى في العالم. لم نتردد في الموافقة على خوض المباراة أمام منتخب بين الأقوى في العالم حاليا ونرى أن هذا الأمر مفيد للغاية لنا".

وتلعب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة حيث تلتقي بلجيكا في سياتل يوم 15 يونيو، نيوزيلندا في فانكوفر الكندية في 21 منه، ثم أخيرا إيران في سياتل في 26 منه.

وبشأن غياب القائد محمد صلاح عن المعسكر الحالي، قال حسن: "صلاح قيمة كبيرة جدا ومكانه في المنتخب محفوظ. كنا نتمنى تواجده لكن الإصابة أبعدته، وهو يتواصل معنا بصورة دائمة".

ورأى أن هداف ليفربول الإنجليزي "أكبر من مجرد لاعب لكنه حالة خاصة جدا ويتمتع بحب الجميع داخل وخارج الملعب، وهو قائد حقيقي يقوم بأدوار هامة للغاية".

وأكد حسن ثقته في خطوة صلاح المقبلة بعدما أعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، قائلا: "صلاح يدرس خطواته جيدا ويعرف ما يريد. قرار رحيله عن ليفربول هو القرار المناسب له وأتمنى له التوفيق".

ونصح حسن صلاح بالاستمرار في أوروبا واللعب في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا، مضيفا: "لا أتمنى أن يذهب صلاح للدوري الأميركي لأن الجمهور لا يتابعه.. إذا انضم صلاح لأحد الأندية السعودية الكبرى أو قرر العودة لمصر للأهلي أو الزمالك سيكون أمرا جيدا، لكني أعتقد أن صلاح لا يفكر بهذا الشكل حاليا".