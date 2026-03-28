وظهر "أسود التيرانجا" بالكأس أمام الجماهير في تحدٍ لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسحب اللقب منهم.

وتقدم كاليدو كوليبالي، حاملا كأس البطولة بين يديه، زملاءه الذين دخلوا أرض الملعب بزيهم الرياضي خلال حفل مصغر أحياه النجم السنغالي يوسو ندور، قبل أن يبدأ اللاعبون جولة شرف، مررت فيها الكأس من لاعب إلى آخر.

وصعد قائد المنتخب السنغالي والحارس إدوارد مندي إلى المنصة الرئاسية لوضع الكأس أمام عبدولاي فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وعدد من الشخصيات.

ويعد اللقاء أمام بيرو أول مباراة لـ"أسود التيرانغا" منذ نهائي كأس الأمم الإفريقية في 18 يناير بالرباط، حين فازوا 1-0 على المنتخب المغربي المضيف.

وكان اللاعبون السنغاليون قد غادروا الملعب مؤقتا آنذاك اعتراضا على ركلة جزاء منحت للمغرب.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد سحبت الفوز من السنغال، مستندة إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، اللتين تنصان على أنه إذا "رفض فريق اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية الوقت القانوني"، فإنه "يعتبر خاسرا ويستبعد نهائيا من البطولة".

وقد استأنف الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، مؤكدا تمسّكه بلقب يعتبره مازال من حقه.