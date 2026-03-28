ونجح "أمبودسمان"، بإشراف المدربين جون وتادي جوسدن وقيادة الفارس وليام بيوك، في حسم السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 11 جواداً، وبلغت قيمة جوائزه 5 ملايين دولار برعاية "موانئ دبي العالمية".

وسجل "أمبودسمان" زمنا قدره 1:47:46 دقيقة، ليحرز المركز الأول ويحصد جائزة مالية بلغت 2.9 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الإماراتي "قدوة" المملوك للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد وقيادة الفارس ريان مور، لينال جائزة قدرها مليون دولار، فيما حل ثالثا الجواد "أندرياس فيزاليوس" المملوك لسكاي للسباقات، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، محققاً جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.