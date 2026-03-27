ولعب ميسي آخر مباراة لمنتخب الأرجنتين على ملعبه في سبتمبر من العام الماضي، لكن لم يحسم موقفه من المشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبات الغموض يخيم على موقف ميسي (38 عاما) من المشاركة في المنديال للمرة السادسة، قبل مباراتين وديتين ضد موريتانيا وزامبيا، بينما اعترف سكالوني أن الأمر يعود لميسي.

وقال المدرب في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "هذا السؤال ربما يخصه أكثر، لكن على حد علمي أنتم تعلمون رأيي بالفعل، سأفعل أي شيء لكي أضمن مشاركته".

وتابع سكالوني: "أعتقد أنه يجب عليه المشاركة من أجل كرة القدم، لكنني لست أنا من يقرر، فالأمر يعود له، وكيف يشعر في ذهنه، وكذلك حالته البدنية".

وأضاف: "الأمر صعب، لأنه ليس فقط الأرجنتينيون هم من يريدون رؤيته، لكن الجميع".

وقال سكالوني: "لديّ معضلة كمدرب إذا ما قرر المشاركة، وهل سيكون اللعب لمباراة كاملة أو لا. أريده أن يكون حاضرا لكنه هو من يقرر، فلن أقف هنا وأقول لنختاره في القائمة أو لا".