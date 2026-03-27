تفوق مبكر وحسم سريع

وافتتح إسلام عيسى التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز محمود حسن تريزيغيه النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 16.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 44، لينهي "الفراعنة" النصف الأول بأفضلية مريحة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تفوقه، حيث سجل عمر مرموش الهدف الرابع في الدقيقة 56، ليؤكد السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء.

استعدادات المونديال

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي.

ويأمل المنتخبان في الاستفادة من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين ورفع الجاهزية قبل انطلاق البطولة العالمية.